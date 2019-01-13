В Германии за три года уменьшилось число ходатайств об убежище

Число ходатайств о получении политического убежища в Германии продолжает снижаться третий год подряд. В 2018 году с соответствующим прошением в Федеральное ведомство по миграции и беженцам 186 тысяч иностранцев. Это на 16,5 процента меньше, чем в 2017-м, сообщило 13 января немецкое издание Bild am Sonntag.



Госсекретарь МИД Германии по вопросам миграции и возвращения беженцев на родину Хельмут Тайхман считает, что в миграционном вопросе наметился перелом. "По сравнению с осенью 2015 года, на которую пришелся пик притока беженцев, сегодня наблюдается непрерывный спад количества ходатайств", – цитирует Тайхмана Bild am Sonntag. Одной из причин такого развития ситуации был "генеральный план миграции", разработанный министерством внутренних дел Германии в середине 2018 года, отметил госсекретарь МИД Германии.



Число соискателей политического убежища в ФРГ в 2018 году не превысило допустимого максимума – от 180 тысяч до 220 тысяч беженцев, – закрепленного в коалиционном договоре между правящими в Германии блоком ХДС/ХСС и СДПГ. Как сообщает "Немецкая волна", МИД ФРГ недавно объявил, что прогнозирует принять в 2019 году 166 тысяч ходатайств об убежище.