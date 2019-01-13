Марин Ле Пен начала новую предвыборную кампанию

В воскресенье, 13 января, крайне правая партия «Национальное объединение» провела в Париже съезд, на котором объявила о начале кампании по выборам в Европарламент. Двенадцать человек были представлены съезду в качестве кандидатов. Во главе списка 23-летний Жордан Барделла, лидер партийного отделения в столичном регионе Иль-де-Франс. Координатор поездок французских политиков в Россию и Крым, сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Тьери Мариани занимает в списке третью позицию, отмечает Международное французское радио.

Сторонники партии Марин Ле Пен собрались в парижском зале Mutualité, где в июле 2016-го года министр экономики Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к своим сторонникам, "написать новую страницу в истории Франции". Позднее, в мае 2017-го, Макрон выиграл выборы именно у Ле Пен.

В начинающейся кампании Ле Пен надеется воспользоваься трудностями Макрона, столкнувшегося с протестами "жёлтых жилетов". Она заявила, что единственная сила, способная разбить Макрона, это её партия.

Согласно социологическому исследованию, проведенному в декабре, за "Национальное объединение" готовы проголосовать 24% опрошенных французов. На втором месте партия "Вперёд, Республика!" президента Макрона (18%). За президентской партией следуют правые "Республиканцы" (11%) и крайне левая "Непокорная Франция" (9%).