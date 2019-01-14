В городе Шахты при взрыве обрушились два этажа. Есть погибшие

В городе Шахты Ростовской области, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа. Один человек погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. Восемь человек спасены, в том числе двухлетний ребёнок. Под завалами ещё остаются живые люди.
В свою очередь в оперативном штабе ТАСС уточнили, что в четырёх разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.
Всего в доме 72 квартиры. Из здания в пункт временного размещения эвакуированы 140 жильцов. К месту происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Источник "Интерфакса" отмечает, что причиной взрыва стали нарушения при эксплуатации газового оборудования в одной из квартир на девятом этаже. В аварийно-диспетчерской службе полагают, что взорвался газовый баллон.
В поисково-спасательных работах участвуют 120 человек и 35 единиц техники.
Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения многоэтажного дома.
- Утром 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа.
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