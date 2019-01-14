В городе Шахты при взрыве обрушились два этажа. Есть погибшие

В городе Шахты Ростовской области, предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились два последних этажа. Один человек погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. Восемь человек спасены, в том числе двухлетний ребёнок. Под завалами ещё остаются живые люди.

В свою очередь в оперативном штабе ТАСС уточнили, что в четырёх разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Всего в доме 72 квартиры. Из здания в пункт временного размещения эвакуированы 140 жильцов. К месту происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Источник "Интерфакса" отмечает, что причиной взрыва стали нарушения при эксплуатации газового оборудования в одной из квартир на девятом этаже. В аварийно-диспетчерской службе полагают, что взорвался газовый баллон.

В поисково-спасательных работах участвуют 120 человек и 35 единиц техники.

Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту частичного обрушения многоэтажного дома.