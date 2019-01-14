Трамп предостерег Турцию от агрессивных действий против курдов

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о начале вывода американских войск из Сирии, подчеркнув, что одновременно будут наноситься удары по оставшимся в стране позициям запрещенной террористической группировки "Исламское государство". При этом Трамп в самых решительных выражениях предостерег Турцию от агрессивных действий в отношении сирийских курдов, которые контролируют северо-восточные районы Сирии и являются союзниками США в борьбе с джихадистами. Турция, со своей стороны, расценивает многие курдские организации как террористические.

"Начали давно назревший вывод войск из Сирии. При этом с разных сторон больно бьем по тому, что осталось от халифата ИГИЛ. И будем продолжать бить, если они перегруппируются", гласит запись в твиттере, размещенная Трампом в воскресенье. За этими словами следует предупреждение Анкаре: "Мы уничтожим Турцию экономически, если она нападет на курдов". В то же время Трамп предостерегает курдов от провокаций в отношении Турции. "Я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой", - написал Трамп.

Президент Реджеп Эрдоган публично обрушился на помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот обусловил вывод американских войск из Сирии с обещанием Турции не атаковать союзные США курдские формирования.

12 января агентство Reuters сообщило,что в пограничную с Сирией турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Службы безопасности Турции не комментируют перемещение войск и не опровергают сведения о военной операции, которая, возможно, готовится на территории Сирии.