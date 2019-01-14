40 задержанных, двое убитых: новогодняя атака на геев и лесбиянок в Чечне

Согласно данным Российской ЛГБТ-сети, в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике было незаконно задержано как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток.

Как и раньше, задержания проводят сотрудники правоохранительных органов, часть пострадавших удерживают в неофициальной тюрьме в Аргуне, которая часто упоминалась в связи с преследованием не только геев, но и потребителей наркотиков (к которым в Чечне, впрочем, относят и некоторые разрешённые на территории России вещества, к примеру, противосудорожное средство "Лирика"). По свидетельствам жителей Чечни, которым удалось связаться с правозащитниками, у задержанных отбирают документы, угрожают фальсификацией уголовных дел против них и их родственников, заставляют подписывать пустые бланки.

По информации ЛГБТ-сети, старт новой волне преследований дало задержание администратора известной группы "ВКонтакте", где общались кавказские гомосексуалы, впрочем, источники Радио Свобода среди чеченских геев эту информацию не подтвердили. По их словам, задержания начались раньше.

Радио Свобода также удалось пообщаться с одним из пострадавших. Он рассказал, что его содержали в некоей секретной тюрьме (но не в Аргуне), вместе с семью другими молодыми людьми. Все задержанные прошли через жестокие избиения и пытки током, как минимум трое из них, в том числе собеседник Радио Свобода, были впоследствии переданы родным.

Начиная с апреля 2017 года Российская ЛГБТ-сеть эвакуировала из региона около 150 человек, более 130 человек покинули Россию, однако доследственная проверка Следственного комитета результатов не дала: уголовное дело возбуждено не было.

В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Евросоюз, США и другие западные страны, призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.

Летом прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой потребовала от России.