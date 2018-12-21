В ОБСЕ призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне

Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне.

В совместном заявлении по экспертному докладу так называемого Московского механизма говорится , что Россия должна обеспечить полное соблюдение чеченскими властями, в том числе правоохранительными органами и службами безопасности, законодательства России и её международных обязательств в области прав человека.

Представленные в докладе доказательства, отмечается в заявлении, четко подтверждают верность утверждений об очень серьезных нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека в Чечне. Так расследование ОБСЕ подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни, применения пыток к задержанным независимо от их возраста и пола, существования "секретных тюрем", внесудебных казней.

Жертвами являются, в частности, представители ЛГБТ, правозащитники, юристы, независимые средства массовой информации и организации гражданского общества. Кроме того, в докладе отмечается, что российские правоохранительные органы не расследуют преступления в Чечне, потому что республика "рассматривается как исключение, где особый режим безнаказанности допускается ради стабильности".

Авторы заявления призывают Россию начать "расследование действий правительства Чечни в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и предполагаемых внесудебных казней 27 мужчин чеченскими силами безопасности в январе 2017 года в Грозном.

В заявлении также содержится призыв к немедленному освобождению под залог главы чеченского представительства "Мемориала", правозащитника Оюба Титиева, которого власти республики обвиняют в хранении наркотиков.

Московский механизм для изучения ситуации с правами человека в Чечне активизировали в начале ноября, за его применение высказались 16 стран-членов ОБСЕ.

Эта инициатива с самого начала вызывала резко негативную реакцию Москвы. Как стало известно "Коммерсанту", в четверг на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ представитель России при организации Александр Лукашевич заявил, что выводы доклада основаны на сведениях из сомнительных источников и свидетельствуют об "изначальной умышленной политизации данной темы".А заявления по поводу дела Оюба Титиева, по словам российского дипломата, "могут квалифицироваться как попытка оказать давление на российские судебные органы", заявил российский представитель в ОБСЕ.

Об исчезновении людей и внесудебных расправах в Чечне, а также о преследовании и убийствах геев в республике неоднократно писала "Новая газета". Расследовать действия чеченских властей призывали российские и международные правозащитные организации.