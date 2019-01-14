Прокуратура, Минюст и Роскомнадзор выступили против законов Клишаса

Генеральная прокуратура России не поддерживает законопроекты о запрете на публикацию недостоверной информации, а также о наказании за оскорбление власти в интернете. Об этом в понедельник заявила представитель ведомства на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.
- Профильный комитет обсуждает законопроекты, внесённые в Госдуму главой комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом и группой его коллег.
В Генпрокуратуре считают, что при реализации предложенных законопроектов невозможно будет принимать решения без проведения лингвистических экспертиз, а это потребует значительных временных затрат. Также нет критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов. Всё это может повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации, заявила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.
Против законопроекта о запрете на распространение недостоверной информации также выступили Министерство юстиции России и Роскомнадзор.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин на сегодняшнем заседании заявил, что при регулировании интернет-среды необходимо учитывать её специфику и что "не всё можно решать топором и кувалдой".
- Ранее Министерство связи направило в правительство отрицательное заключение на законопроект об оскорблении властей в интернете и на формулировки о законе, запрещающем распространение недостоверных новостей.
- Минкомсвязи недовольно формулировками пакета законопроектов, запрещающих публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, имеющую общественную значимость. По нему недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в Сети. Ведомство так же недовольно широтой трактовок закона, но при этом против самого закона чиновники не выступают.
- Законопроект о штрафах и административных арестах за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти, был внесен в Госдуму в декабре. Оскорбление представителей власти в интернете в нём приравнивается к мелкому хулиганству. Генпрокуратура получает возможность без суда блокировать сайты, распространяющие подобные материалы.
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