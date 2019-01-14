В городе Шахты после взрыва в доме неизвестна судьба четырёх человек

В городе Шахты Ростовской области, где в понедельник в результате взрыва, обрушились два последних этажа девятиэтажного дома, спасатели продолжают поиск четырёх человек, судьба которых неизвестна.
Как сообщили пресс-службе МЧС России, в четырех разрушенных квартирах проживали 12 человек. В результате взрыва погибла одна женщина. Семь человек спасены. Двое пострадавших госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. Из здания эвакуировали 140 человек. В региональном управлении МЧС заявили об угрозе дальнейшего обрушения дома. Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают подпорки для укрепления здания.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной следствием рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета России.
- Утром 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули перекрытия. Погибли 39 человек.
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В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа, отметив, что следов взрывчатки не обнаружено. Ряд обстоятельств взрыва, в том числе его эпицентр, остаются непрояснёнными.