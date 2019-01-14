Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В городе Шахты после взрыва в доме неизвестна судьба четырёх человек

В городе Шахты Ростовской области, где в понедельник в результате взрыва, обрушились два последних этажа девятиэтажного дома, спасатели продолжают поиск четырёх человек, судьба которых неизвестна.​

Как сообщили пресс-службе МЧС России, в четырех разрушенных квартирах проживали 12 человек. В результате взрыва погибла одна женщина. Семь человек спасены. Двое пострадавших госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. Из здания эвакуировали 140 человек. В региональном управлении МЧС заявили об угрозе дальнейшего обрушения дома. Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают подпорки для укрепления здания.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной следствием рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета России.

  • Утром 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули перекрытия. Погибли 39 человек.

  • В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа, отметив, что следов взрывчатки не обнаружено. Ряд обстоятельств взрыва, в том числе его эпицентр, остаются непрояснёнными.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG