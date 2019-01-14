В городе Шахты после взрыва в доме неизвестна судьба четырёх человек

В городе Шахты Ростовской области, где в понедельник в результате взрыва, обрушились два последних этажа девятиэтажного дома, спасатели продолжают поиск четырёх человек, судьба которых неизвестна.​

Как сообщили пресс-службе МЧС России, в четырех разрушенных квартирах проживали 12 человек. В результате взрыва погибла одна женщина. Семь человек спасены. Двое пострадавших госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. Из здания эвакуировали 140 человек. В региональном управлении МЧС заявили об угрозе дальнейшего обрушения дома. Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают подпорки для укрепления здания.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной следствием рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета России.