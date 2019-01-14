Минюст проверяет центр "Мемориал" по закону об "иностранных агентах"

Министерство юстиции России проводит внеплановую проверку в Научно-информационном и просветительском центре "Мемориал", который входит в структуру Международного Мемориала.

Как сообщили в самой правозащитной организации, минюст утверждает, что научно-информационный центр не подал заявление о включении в реестр НКО-"иностранных агентов", хотя должен был это сделать. Проверка проводится на основании информации, полученной от некоего государственного органа. Какого именно - не уточняется.

14 января "Мемориал" передал в министерство юстиции документы, затребованные для проверки.

Как указано на сайте "Мемориала", Научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" занимается историческими исследованиями и просвещением, в том числе в сотрудничестве с государственными архивами.

Ранее в реестр "НКО-иностранных агентов" были включены Правозащитный центр "Мемориал" и Международный Мемориал.

Председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский отметил, что формулировки "закона об иностранных агентах" настолько растяжимы, что политической деятельностью может быть признано что угодно, в том числе и организация, которая занимается историческими исследованиями. "Единственный выход из этой ситуации – скорейшая отмена закона «об иностранных агентах»" - отметил Рачинский.