Медиакорпорация РСЕ/РС возобновила работу сайта Румынской службы

На сайте медиакоропорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода в понедельник 14 января появилась новая страница – румынская. Вещание на румынском языке для слушателей в Румынии было прекращено в 2004 году, одновременно с прекращением вещания на Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Хорватию, Черногорию и Болгарию. Тогда было признано, что в этих государствах возобладали принципы демократии, свободы информации и свободы слова, и необходимость во внешнем радиовещании на эти страны отпала.



В январе 2019 года Румыния заняла место председателя Европейского Союза, в соответствии с правилом ротации, которое даёт возможность каждому государству-члену выступить в роли координатора совместных действий 28 государств-союзников.



Нынешнее решение о возобновление работы румынского сайта связано и с приближающейся круглой датой в истории Румынии. В декабре 2019 года исполнится 30 лет со дня свержения диктатуры Николае Чаушеску. Возобновление знаменитой радиопрограммы Actualitatea Romaneasca – пусть даже и в виде текста, а не живого эфира, вероятно, продолжит традицию свободного и компетентного обсуждения румынской реальности.

Вот что написал в первый день на открывшемся сайте Некулай Константин Мунтяну под заголовком "Europa Libera возвращается":



– Несмотря на достигнутые успехи, Румыния, если посмотреть на неё с близкого расстояния, выглядит скорее как "демократура", возглавляемая уголовными преступниками, самозванцами, людьми некомпетентными и неграмотными – будь они политики или всего лишь функционеры. И над всеми над ними витает тень клептократии, подобно тени Командора. Несмотря на успехи, Румыния обрмененена тяжёлыми проблемами в отношениях с Европейским Союзом – необходимостью проведения реформы юридической системы и необходимостью подавления коррупции.