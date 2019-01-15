"Аэрофлот" лишил ещё одного клиента привилегий за критику в соцсетях

Авиакомпания "Аэрофлот" лишила блогера Александра Соколовского накопленных милей и привилегий по программе "Аэрофлот бонус" за негативные отзывы о работе авиаперевозчика в социальных сетях. Об этом Соколовский сообщил в Фейсбуке.

По словам Соколовского, в декабре он летел рейсом "Аэрофлота" из Москвы в Ниццу, однако самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Вене. Пассажирам предложили вылететь из Вены в Москву и дождаться следующего рейса во Францию. Таким образом, по словам блогера, он потерял бы около 12 часов. Находясь в аэропорту Вены, Соколовский прокомментировал сложившуюся ситуацию и работу сотрудников "Аэрофлота" в Инстаграме.

В январе он попытался воспользоваться накопленными милями, однако обнаружил, что его счет аннулировали за "негативные высказывания".

В пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что клиентов не лишают бонусов за критику — наказание следует только за "хамские и оскорбительные высказывания". В своих публикациях в соцсетях Соколовский использовал фотографии сотрудников и ненормативную лексику, сказал представитель "Аэрофлота". Источник в авиакомпании добавил, что после инцидента в Вене Соколовский организовал атаки ботов на аккаунты "Аэрофлота" в соцсетях.

В ноябре "Аэрофлот" лишил лишил "платинового" статуса и бонусов главу благотворительного фонда "Нужна помощь" , директора издания "Такие дела" Митю Алешковского за негативный комментарий в интернете в адрес гендиректора компании Виталия Савельева. Московская межрегиональная транспортная прокуратура по заявлению партии "Яблоко" организовала проверку Савельева на предмет злоупотребления полномочиями. В партии считают, что Савельев действовал из мести за критические комментарии.