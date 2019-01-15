Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в ноябре в Чёрном море. Следователи просят оставить экипажи украинских судов под стражей до 26 апреля.

На заседании собирается присутствовать уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и родственники подсудимых. Однако накануне Федеральная служба безопасности России попросила сделать слушание закрытым. Адвокаты называют это грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и принципа гласности.

24 украинских моряка были задержаны 25 ноября, когда российские пограничные корабли захватили три украинских военных корабля. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Украина считает случившееся актом агрессии, а своих военных, которые содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово", – военнопленными.Согласно Женевской конвенции о военнопленных, они должны быть немедленно освобождены, заявляют в Киеве.