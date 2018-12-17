Арестованных украинских моряков в Москве будут защищать 34 адвоката

Представителей ВМС Украины, арестованных сотрудниками ФСБ в Чёрном море, будут защищать 34 адвоката. Часть из них крымские, а часть – московские. Все расходы по защите моряков возьмет на себя украинское государство, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Адвокаты моряков до конца года должны встретиться со всеми своими подзащитным. "Нет сомнений, что все они, как это сделали уже восемь человек, признают себя военнопленными", – завил координатор группы защитников Николай Полозов. По его словам, такой статус арестованных не признает лишь Россия, которая, считает адвокат, намерена устроить показательный процесс против военных Украины, утверждая, что они нарушили российскую границу. С высокой вероятностью, предполагает Полозов, в январе 2019 года следствие и мера пресечения украинцам будут продолжены.

Как отметил на пресс-пресс-конференции адвокат командира катера "Бердянск" Романа Мокряка Илья Новиков, в интересах моряков пока он и его коллеги не будут раскрывать детали общей стратегии защиты. При этом Новиков подчеркнул, что, исходя из координат обстрела украинских кораблей в Черном море, можно сделать вывод о том, что российские военные не имели права осуществлять их захват и открывать огонь.

Украина и ряд западных стран настаивают, что захваченные Россией в нейтральных водах Черного моря в ноябре 24 военнослужащих украинских ВМС имеют статус военнопленных. Согласно Женевской конвенции о военнопленных, они должны быть немедленно освобождены, – заявили в Киеве участники пресс-конференции, посвященной предоставлению адвокатской помощи арестованным украинским морякам.

25 ноября Россия обстреляла и захватила в нейтральных водах Черного моря три корабля и 24 военнослужащих ВМС Украины. Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" должны были войти в состав создаваемой Украиной военной базы на азовском побережье. Корабельная группа направлялась из Одессы в Мариуполь, но не смогла пройти через заблокированный российской стороной проход под Керченским мостом.

Российские военные дважды атаковали украинские корабли. Вторая атака была предпринята вечером, когда украинская корабельная группа покинула район Керченского пролива, возвращаясь назад, в Одессу. В результате обстрела трое украинских военных получили ранения. После решений крымских судов, арестовавших всех украинских моряков на два месяца по обвинению в пересечении российской границы, их этапировали в Москву. 21 моряка перевезли в следственный изолятор "Лефортово", а троих раненых поместили в медблок СИЗО "Матросская тишина".