Адвокат: в Крыму все ещё не прекращают дела об экстремизме

Российские следователи в аннексированном Крыму не прекращают дела об экстремизме несмотря на смягчение статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин. Он представляет интересы восьми не связанных друг с другом обвиняемых в экстремизме, уголовные дела которых до сих пор не прекращены.

Ладин приводит в качестве примера жалобу своего подзащитного Исмаила Рамазанова. Его обвинили в возбуждении вражды и ненависти с использованием online-рации Zello. Рамазанов 8 января ходатайствовал о прекращении дела и исключении его из перечня террористов и экстремистов, но Следственный комитет все ещё ничего не предпринял. По словам адвоката, это общая практика.

В числе подзащитных Алексея Ладина – крымско-татарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, активисты Сулейман Кадыров, Дмитрий Джигалов и Гульсум Алиева, анархист Евгений Каракашев и еще несколько обвиняемых в экстремизме, в том числе с использованием социальной сети ВКонтакте.

Алексей Ладин обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие следствия.