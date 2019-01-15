Защита экс-главы Серпуховского района подала новую жалобу в ЕСПЧ

Защита бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве, подала новую жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам адвоката Каринны Москаленко, на этот раз речь идет о нарушениях статей Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность и о пределах использования ограничений в отношении прав. Эта статья касается ситуаций, когда под видом законных целей власти преследуют иные, неправовые цели.

Нарушения в отношении Шестуна носят характер преследования, в частности за его политическую деятельность и гражданскую позицию, в том числе связанную с вопросами экологии, отметила адвокат Карина Москаленко. На эту статью в практике ЕСПЧ ссылались всего лишь 11 раз.

Ранее защита бывшего главы Серпуховского района подала жалобу в Страсбургский суд на условия его содержания в СИЗО. Адвокаты отмечали, что из-за негуманного обращения в следственном изоляторе у Шестуна возникли проблемы со здоровьем. ЕСПЧ рассмотрит эту жалобу в приоритетном порядке.

Александра Шестуна задержали 13 июня и поместили в следственный изолятор. Чиновника обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров.

9 апреля Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.