На Луне впервые проросли семена, доставленные китайским луноходом

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", ранее впервые успешно севший на обратной стороне Луны, осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности. Доставленные на Луну семена хлопчатника дали всходы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи. Последние полученные с аппарата фотографии показывают, что у всходов семян хлопка хороший рост.

Отмечается, что это первые семена, которые произрастают на Луне после таких испытаний окружающий среды, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.

Ранее влияние лунных условий, в частности радиации, на живые организмы уже изучали американские астронавты во время миссии "Аполлона-17" в 1972 году. Тогда кроме семян и бактерий на Луну был доставлен контейнер с сумчатыми мышами.

"Чанъэ-4" успешно прилунился утром 3 января. Обратная сторона Луны не наблюдается с Земли, а работающая там техника не может получать с Земли прямой радиосигнал. Это создаёт особую сложность для изучения этой стороны спутника. Поэтому за несколько месяцев до основной миссии Китай запустил на лунную орбиту аппарат "Цюэцяо", который ретранслирует сигнал между "Чанъэ-4" и Землёй.