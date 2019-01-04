Китай высадил луноход на обратную сторону Луны. Впервые в истории

Китайская космическая станция станция "Чанъэ-4" успешно высадила на поверхность Луны луноход "Юйту-2". Он стал первым луноходом, работающим на обратной стороне Луны, отмечает CCTV.

"Чанъэ-4" успешно прилунился утром 3 января. Обратная сторона Луны не наблюдается с Земли, а работающая там техника не может получать с Земли прямой радиосигнал. Это создаёт особую сложность для изучения этой стороны спутника. Поэтому за несколько месяцев до основной миссии, Китай запустил на лунную орбиту аппарат "Цюэцяо", который ретранслирует сигнал между "Чанъэ-4" и Землёй.

Шестиколесный луноход "Юйту-2"весит 140 килограммов. Он оснащён панорамной камерой, геологическим радаром, спектрометром и анализатором нейтральных атомов. Аппарат сможет изучать состав поверхности Луны, солнечный ветер и должен создать радикаорту неба над луной. Это позволит изучить возможность создать на луне постоянный радиотелескоп.

Китай активно участвует в новой лунной гонке — не позднее 2030 года страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а позднее — построить на ней базу. Об аналогичных планах заявляла Россия. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года и также изучает возможность создания там базы.