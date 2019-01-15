Смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек

Смертность в России за 11 месяцев 2018 года превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Об этом во вторник на сессии Гайдаровского форума сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Самая высокая смертность, по её словам, зафиксирована в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. В регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост населения, отметила Голикова.

Правительство рассчитывает, что негативная тенденция начнет меняться в 2023-2024 годах, добавила вице-премьер.

В конце декабря Росстат опубликовал данные, согласно которым численность населения России сократилась впервые за 10 лет. За 11 месяцев 2018 года естественная убыль населения составила 180 с половиной тысяч человек.

Среди причин убыли населения эксперты называют сокращение рождаемости, так как в так называемый "детородный возраст" вступило малочисленное поколение 1990-х годов.