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Настю Рыбку и Алекса Лесли условно осудили в Таиланде

Настя Рыбка

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Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка и Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли. Их и еще шестерых граждан России и Белоруссии обвиняют в организации услуг сексуального характера.

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  • До поездки в Таиланд Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального, в котором рассказывается – со ссылкой на записи самой Рыбки – о ее интимных отношениях с российским бизнесменом Олегом Дерипаской и дружбе олигарха с главой аппарата правительства России Сергеем Приходько.
  • Олег Дерипаска полностью отрицал информацию из расследования и подал в суд на Рыбку и Лесли за нарушение тайны частной жизни. 9 июля Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил его иск и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей. Защита Вашукевич и Кириллова обжаловала это решение.

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