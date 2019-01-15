Настю Рыбку и Алекса Лесли условно осудили в Таиланде

Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка и Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли. Их и еще шестерых граждан России и Белоруссии обвиняют в организации услуг сексуального характера.

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