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Крымского активиста с диабетом доставили из СИЗО в больницу

Акция в поддержку Эдема Бекирова

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В аннексированном Россией Крыму арестованного активиста Эдема Бекирова перевезли из следственного изолятора в больницу для медицинского освидетельствования. Этого долгое время добивалась защита, так как обвиняемый является инвалидом первой группы, и заключение врачей может позволить изменить для него меру пресечения.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, который сегодня сообщил о переводе Бекирова, отметил, что наиболее реальной мерой пресечения для активиста является домашний арест, пишет "Новая газета".

На прошлой неделе суд отказался освободить Эдема Бекирова из-под ареста. Во время заседания крымско-татарский активист заявил, что состояние его здоровья не позволяет ему находиться в СИЗО. По данным адвокатов Бекирова, в изоляторе отсутствует постоянная медицинская помощь, в которой нуждается активист.

  • О критическом состоянии здоровья 57-летнего Эдема Бекирова также рассказывал его сокамерник. По его словам, заключеннй "умирает на его глазах". Кроме диабета и ампутации ноги, которая у Бекирова не заживает, в конце прошлого года активист пережил инфаркт и операцию на сердце.​
  • Пограничники задержали Бекирова 12 декабря 2018 года на границе Крыма и Херсонской области Украины. Активисту вменяется незаконное хранение и передача оружия. Максимальное наказание за эти преступления – до 5 лет лишения свободы. Срок ареста Бекирова заканчивается 11 февраля.
  • Адвокаты и семья Бекирова называют обвинения абсурдными и связывают уголовное преследование с общественной деятельностью активиста.

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