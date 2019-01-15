Крымского активиста с диабетом доставили из СИЗО в больницу

В аннексированном Россией Крыму арестованного активиста Эдема Бекирова перевезли из следственного изолятора в больницу для медицинского освидетельствования. Этого долгое время добивалась защита, так как обвиняемый является инвалидом первой группы, и заключение врачей может позволить изменить для него меру пресечения.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, который сегодня сообщил о переводе Бекирова, отметил, что наиболее реальной мерой пресечения для активиста является домашний арест, пишет "Новая газета".

На прошлой неделе суд отказался освободить Эдема Бекирова из-под ареста. Во время заседания крымско-татарский активист заявил, что состояние его здоровья не позволяет ему находиться в СИЗО. По данным адвокатов Бекирова, в изоляторе отсутствует постоянная медицинская помощь, в которой нуждается активист.