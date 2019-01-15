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Лефортовский суд продлил арест части украинских моряков

Украинские корабли, захваченные российскими пограничниками

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Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 24 апреля срок ареста для восьми из 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре минувшего года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Заседания в Лефортовском суде проходят в закрытом режиме по ходатайству Федеральной службы безопасности России. Украинских моряков обвиняют в нарушении государственной границы.

Арестованные моряки были разделены на шесть "четвёрок", пока приняты решения по двум из них. Заседания проходят одновременно в трёх залах суда.

Адвокаты заявили ряд ходатайств, большую часть - в том числе о признании моряков военнопленными - суд отклонил. Однако он позволил допустить в зал заседаний родственников арестованных военных.

Сами моряки отказались отвечать на вопросы суда, заявляя, что с ними надо обращаться в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

  • 24 украинских военнослужащих были задержаны 25 ноября, когда российские пограничные корабли захватили три украинских военных корабля. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Украина считает случившееся актом агрессии. Согласно Женевской конвенции о военнопленных, моряки должны быть немедленно освобождены, заявляют в Киеве. С призывом освободить их выступили и страны Запада.
  • Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а просто нарушителями границы, подлежащими уголовному суду. Из-за этого Лефортовский суд сегодня отказался удовлетворить просьбу защиты моряков о рассмотрении вопроса о продлении арестов в военном суде.​

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