Лефортовский суд продлил арест части украинских моряков

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 24 апреля срок ареста для восьми из 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре минувшего года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Заседания в Лефортовском суде проходят в закрытом режиме по ходатайству Федеральной службы безопасности России. Украинских моряков обвиняют в нарушении государственной границы.

Арестованные моряки были разделены на шесть "четвёрок", пока приняты решения по двум из них. Заседания проходят одновременно в трёх залах суда.

Адвокаты заявили ряд ходатайств, большую часть - в том числе о признании моряков военнопленными - суд отклонил. Однако он позволил допустить в зал заседаний родственников арестованных военных.

Сами моряки отказались отвечать на вопросы суда, заявляя, что с ними надо обращаться в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.