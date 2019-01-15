Джастин Трюдо осудил смертный приговор, вынесенный канадцу в Китае

В Китае, по решению суда, 36-летнему гражданину Канады изменёно наказание за причастность к наркоторговле. Вместо ранее назначенного тюремного срока объявлен смертный приговор. Семья канадца назвала решение суда бесчеловечным. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил китайске власти в произвольном использовании смертной казни. Об этом сообщает Би-би-си.

"Нас чрезвычайно тревожит тот факт, что Китай решил произвольно раздавать смертные приговоры", прокомментировал решение суда канадский премьер-министр.

В ноябре прошлого года суд в городе Даляне приговорил канадского гражданина к 15 годам тюрьмы. Однако в понедельник 14 января, суд, заявив, что прежнее решение "слишком мягкое", заменив его на смертную казнь. Шелленберг может обжаловать решение в течение 10 дней.

МИД Канады в понедельник вечером выступил с предупреждением ко всем, кто собирается в поездку в Китай, об опасности "произвольного исполнения местных законов". Канадские власти рекомендуют всем путешествующим по Китаю быть предельно осторожными.

Роберт Шелленберг был арестован в Китае в 2014 году. Власти обвинили его намерении провезти около 230 килограмм метамфетамина из Китая в Австралию. Шелленберг не признал своей вины.