Для жизни выше уровня бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей

Дефицит годовых доходов россиян составляет 800 миллиардов рублей. Именно столько денег в год не хватает, чтобы каждый житель страны дотянул до уровня прожиточного минимума.

Цифры озвучил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая во вторник на Гайдаровском форуме. По его словам, 800 миллиардов нужны для полного преодоления бедности, "чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов".

Вместе с тем Топилин не считает, что эти деньги "нужно просто взять из бюджета".

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о снижении уровня бедности в стране. "За 9 месяцев 2018 года уровень бедности населения - 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года на полпроцента", - сообщила она.

По данным же исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в бедности живут 22% процента населения. Почти каждый четвёртый россиянин может себе позволить только минимальный набор простых продуктов.