Число жертв взрыва в городе Шахты возросло до четырёх

Число погибших при взрыве в доме в городе Шахты Ростовской области возросло до четырёх. Из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Ранее во вторник при разборе завалов обнаружили тело женщины. Тело одного человека нашли накануне, в день взрыва.

Неизвестной остаётся судьба одного человека.​

Взрыв в девятиэтажном жилом доме произошёл утром 14 января. Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. В результате частично обрушились два верхних этажа: были повреждены четыре квартиры. Семь человек удалось спасти из-под завалов, двое были госпитализированы. Из дома эвакуировали 140 жильцов.

В городе Шахты 16 января объявлен днём траура.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной следствием рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Также будет проверена версия о человеческом факторе.

Утром 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома после взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В Следственном комитете России тогда заявили, что основная версия – взрыв бытового газа, отметив, что следов взрывчатки не обнаружено. Ряд обстоятельств взрыва, в том числе его эпицентр, остаются непрояснёнными.