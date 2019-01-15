К консульству Польши в Калининграде горожане несут цветы

Калининградцы несут цветы и свечи к зданию Польского Генерального консульства, чтобы почтить память Павла Адамовича, убитого мэра Гданьска. Мэр скончался накануне от ножевых ранений, нанесенных ему 13 января на благотворительном концерте в Гданьске.

В понедельник вечером в Гданьске прошла демонстрация против насилия и ненависти, собравшая тысячи горожан. Ее участником стал председатель Европейского совета Дональд Туск, назвавший Павла Адамовича своим другом.

В эти траурные для Гданьска дни калининградцы с признательностью думают о польских друзьях и выражают им сочувствие. Атмосфера гостеприимства в Гданьске – это во многом заслуга мэра Адамовича. Калининградцы предлагают назвать одну из улиц российского областного центра именем убитого мэра.

Гданьск – одно из любимых калининградцами мест, куда они выезжают на отдых или на шопинг. Автомобильная поездка занимает два-три часа с учетом пересечения границы. Европейский город со старинным центром, множеством отелей, ресторанов, музейных площадок и мест отдыха привлекает тысячи калининградцев. В новогодние праздники в Польшу традиционно выезжают до 80 тысяч жителей Калининградской области. И большая часть туристов едет в Гданьск.

По данным польской пограничной службы, в 2018 году российско-польскую границу через калининградские погранпереходы пересекло 2 миллиона россиян – большинство из них многократно посещающие Польшу калининградцы. В минувшем году около 1 миллиона 300 тысяч поляков посетило российский регион. 30 тысяч иностранцев приехали на игры чемпионата мира по футболу. Также традиционно многие польские автомобилисты приезжают в Калининград, чтобы заправить свои машины и запастись топливом.