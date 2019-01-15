США заявили, что разочарованы переговорами с Россией по РСМД

Соединённые Штаты разочарованы прошедшей во вторник в Женеве встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, Россия продолжает нарушать соглашение и всё ещё не готова объяснить, как она планирует вернуться к выполнению договорённостей.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении соглашения. Договор, подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Москва отвергает обвинения в нарушении документа. Российские власти назвали "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера". В частности, в российском командовании заявили, что после отмены договора РСМД потенциальными целями России станут страны, где размещены американские ракеты.