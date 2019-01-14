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Лицом к событию

Трамп уже "не наш"?

Президент США Дональд Трамп в Техасе, 10 января 2019. Фото AFP

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Властям РФ выгоден конфликт в США? "Шатдаун" обсуждают Ефим Фиштейн, Виктор Кувалдин, Андрей Федоров

Продолжается конфликт президента США Дональда Трампа с демократическим большинством Палаты Представителей Конгресса по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой? Из-за замораживания финансирования уже 24 дня фактически паралализована работа многих федеральных ведомств США. Властям России на руку этот кризис? Тема новых санкций США против режима Путина пока отошла в тень. Но заметно, что тональность комментариев российских государственных СМИ в отношении президента США становится все более критической.

"Шатдаун" и его последствия обсуждают эксперты в области международных отношений - Виктор Кувалдин, Андрей Федоров, Ефим Фиштейн. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" -14 января в 19:05.

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