Путин назначил нового посла России в ЦАР

Владимир Путин назначил нового посла России в Центральноафриканской Республике – вместо Сергея Лобанова им стал Владимир Титоренко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Титоренко 60 лет, он выпускник Московского государственного института международных отношений, с 1981 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД СССР.

С 1994 по 2003 год он, с небольшим перерывом, работал в Ираке – сначала советником при посольстве России, а затем и послом. СМИ сообщали, что во время вторжения американских войск в Ирак Титоренко попал под обстрел и "пострадал" вместе со своим водителем. В связи с этим Путин наградил его орденом Мужества.

В декабре того же 2003 года Титоренко был назначен послом России в Алжире, в 2007-м он стал заместителем директора Департамента МИД "по вопросам новых вызовов и угроз", а в 2009-м – послом России в Катаре. В ноябре 2011 года, по сообщениям российских федеральных СМИ, он был избит в аэропорту Дохи местными таможенниками, которые пытались отобрать у него дипломатическую почту. Из-за нанесённых травм посол перенёс три операции по ликвидации отслоения сетчатки глаза. В связи с инцидентом тогдашний президент России Дмитрий Медведев освободил Титоренко от должности, а МИД России заявил о понижении уровня дипотношений с Катаром.

В начале октября 2018 года премьер-министр Медведев одобрил проект соглашения с ЦАР о создании представительства Минобороны России на территории африканской республики. Российская сторона обещает содействовать местным властям в решении вопросов военного характера.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в Африку, чтобы снять документальный фильм о деятельности "частной военной компании Вагнера", спонсором которой считается "повар Путина", бизнесмен Евгений Пригожин. Расследовательский центр "Досье" Михаила Ходорковского считает убийство журналистов спланированным – по данным, полученным центром, к нему с высокой долей вероятности причастны российские наёмники.

Следственный комитет России опровергает эту информацию и настаивает на версии банального ограбления.