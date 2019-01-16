Минюст России отказался смягчить требования к отчётам НКО

Министерство юстиции России отказалось отменять новые требования к отчетности некоммерческих организаций (НКО), против которых ранее выступал глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Об этом сообщает РБК.

В августе прошлого года Минюст ввел новые требования, которыеобязывают некоммерческие организации указывать не только собственные иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний-доноров НКО. Согласно действующему в России с 2012 года закону, НКО- "иностранными агентами" признаются организации, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юридических лиц с иностранными источниками финансирования.

Кроме того, Минюст потребовал, чтобы организации предоставляли персональные данные и данные о доходах физических лиц — сотрудников и контрагентов НКО. Законом сбор и обработка таких данных Министерством юстиции не предусмотрены, отметил глава СПЧ. В этой связи новые требования к отчетности НКО представляются "некорректными", считают в президентском Совете по правам человека.

В Минюсте настаивают, что они соответствуют российскому законодательству, а потому приказ отменен не будет.

В СПЧ намерены добиваться отмены новых требований. Этот вопрос рассмотрят на заседании постоянной комиссии по развитию НКО 17 января.