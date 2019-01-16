Кандидат в генпрокуроры США не будет мешать Мюллеру

Кандидат в генеральные прокуроры США Уильям Барр в ходе слушаний в юридическом комитете Сената во вторник заявил, что не будет досрочно прекращать расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Жизненно важно, чтобы Мюллер довел расследование до конца", – сказал Барр. При этом он уточнил, что не считает, что спецпрокурор вовлечен в "охоту на ведьм". Так, критикуя расследование, его называет президент США Дональд Трамп. Барр также отметил, что общественность должна быть проинформирована о результатах работы команды Мюллера. Поэтому, в случае назначения на должность генерального прокурора США, Барр намерен предать гласности столько информации, сколько сможет.

Кандидат на пост главы Минюста США подчеркнул, что не допустит вмешательства в ход расследования. "Ничто не может быть опаснее, чем политическое вмешательство", – сказал Уильям Барр, выразив убеждение, что "Мюллер честен по отношению к президенту и стране".

Уильям Барр был выдвинут в декабре на должность генерального прокурора президентом США Дональдом Трампом. Его кандидатуру ещё должен утвердить Сенат – соответствующее голосование ожидается в феврале.

68-летний Барр имеет широкую поддержку среди республиканцев. Одновременно некоторые демократы предпочитают его Мэтью Уитакеру, который исполняет обязанности главы Минюста. В ноябре Трамп уволил прежнего главу ведомства и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который отказался надзирать за ходом "российского расследования".

В начале 1990-х годов Уильям Барр уже был генпрокурором США в администрации Джорджа Буша-старшего.