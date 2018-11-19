Демократы критикуют назначение Уитакера на пост главы Минюста

В США три сенатора-демократа подали в суд иск, оспаривающий решение Дональда Трампа назначить Мэтью Уитакера исполняющим обязанности главы Министерства юстиции.
Сенаторы утверждают, что Трамп нарушил Конституцию США, отказав Сенату в праве одобрить данную номинацию. Иск, поданный в суд округа Колумбия сенаторами Ричардом Блюменталем, Шелдоном Уайтхаузом и Мэйзи Хироно, на сегодняшний день – наиболее крупная мера юридического характера, направленная против назначения Уитакера.
Трамп назначил Мэтью Уитакера и.о. главы Минюста через день после промежуточных выборов в Конгресс, уволив прежнего главу ведомства и генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Предшественник Уитакера раздражал президента тем, что отказался надзирать за ходом так называемого "российского расследования", которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
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