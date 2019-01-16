Лавров отверг возможность обмена американца Пола Уилана

Информация о том, что американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, могут обменять на арестованных в США россиян, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в среду.
Отвечая на вопрос канала RT, Лавров подчеркнул, что в отношении Уилана ведётся расследование и что он был задержан с поличным.
Сергей Лавров также утверждает, что в российских СИЗО сейчас находятся около 20 граждан США. К ним обеспечивается доступ дипломатов, но громких высказываний с американской стороны по их делам не было, отметил российский министр иностранных дел.
Лавров также заявил, что Уилана, у которого обнаружилось гражданство сразу четырёх стран, уже посетил посол США, а в ближайшее время с ним также может встретиться дипломатический представитель Ирландии.
По словам Сергея Лаврова, обращений со стороны Великобритании не поступало. Министр иностранных дел России считает, что британская сторона не просит о доступе к Уилану, так как сама не предоставила доступ к расследованию отравления Скрипалей в Солсбери, нарушив тем самым консульскую конвенцию.
Информации о том, что происходит с Уиланом, гораздо больше, чем о месте нахождения и состоянии Сергея и Юлии Скрипаль, настаивает Сергей Лавров.
- Ранее член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США: Виктора Бута и Марию Бутину. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что считают обсуждение подобного вопроса преждевременным. О возможном обмене на Бутину также говорил брат американца Дэвид Уилан.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт.
- В последние годы Уилан работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию. Однако он отверг возможность его работы на разведку.
- Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о судьбе Пола Уилана, заявил: "Мы с этим разбираемся".
- 4 марта в английском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, осуждённый на родине по обвинению в государственной измене и впоследствии обменянный на российских шпионов, задержанных в США, и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и возложили ответственность за преступление на Россию. После долгого лечения Сергей и Юлия Скрипаль выжили. По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Петрова – Александр Мишкин, а Боширова – Анатолий Чепига. Кремль отрицает причастность к инциденту в Солсбери.
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