Лавров отверг возможность обмена американца Пола Уилана

Информация о том, что американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, могут обменять на арестованных в США россиян, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопрос канала RT, Лавров подчеркнул, что в отношении Уилана ведётся расследование и что он был задержан с поличным.

Сергей Лавров также утверждает, что в российских СИЗО сейчас находятся около 20 граждан США. К ним обеспечивается доступ дипломатов, но громких высказываний с американской стороны по их делам не было, отметил российский министр иностранных дел.

Лавров также заявил, что Уилана, у которого обнаружилось гражданство сразу четырёх стран, уже посетил посол США, а в ближайшее время с ним также может встретиться дипломатический представитель Ирландии.

По словам Сергея Лаврова, обращений со стороны Великобритании не поступало. Министр иностранных дел России считает, что британская сторона не просит о доступе к Уилану, так как сама не предоставила доступ к расследованию отравления Скрипалей в Солсбери, нарушив тем самым консульскую конвенцию.

Информации о том, что происходит с Уиланом, гораздо больше, чем о месте нахождения и состоянии Сергея и Юлии Скрипаль, настаивает Сергей Лавров.