Суд вынес приговор бывшему начальнику колонии, где пытали Дадина

Суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Сергея Коссиева, бывшего начальника исправительной колонии № 7, об избиении и пытках в которой заявлял активист Ильдар Дадин.

Как сообщает издание"7×7", суд признал Коссиева виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Также суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника колонии Анатолия Луиста. Помимо превышения полномочий его признали виновным в получении взяток. Обоим запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования и оценки доказательств, собранных по делу, а также без допроса свидетелей в суде, так как и Коссиев, и Луист признали вину.

Осенью 2016 года активист Ильдар Дадин, отбывавший в сегежской колонии часть срока по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Коссиев лично участвовал в избиениях.

После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители Федеральной службы исполнения наказаний тогда утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному.

В ноябре 2017-го, спустя год после "пыточного" скандала, Коссиев ушел в отпуск, из которого в колонию уже не вернулся. Весной 2018 года стало известно, что он стал обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Во время расследования Коссиев пошел на сделку со следствием, и после очных ставок дал признательные показания. Согласно материалам дела, при Коссиеве в колонии у заключенных вымогали деньги (сотни тысяч рублей) и пытали.