Жертвами теракта в столице Кении стали 14 человек

Не менее 14 человек погибли в результате вооружённого нападения на гостиничный комплекс в столице Кении Найроби. Нападавшие убиты полицейскими при штурме, сообщает Reuters. Их количество не уточняется.

Захвату отеля предшествовали два взрыва. На место прибыли полицейские и представители спецслужб. Злоумышленники открыли огонь, бросили несколько гранат, а затем забаррикадировались в здании. Операция продолжалась 20 часов. Из отеля за это время эвакуировали 700 человек. Власти расследуют происшествие как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

В последние годы в Кении неоднократно происходили нападения, ответственность за которые брали на себя джихадисты. Одна из крупных атак произошла в Найроби в 2015 году. Тогда в результате нападения на местный университет были убиты около 150 студентов.

Число нападений увеличилось после того, как кенийские военные начали принимать участие в боевых действиях против "Аш-Шабаб" на территории Сомали.