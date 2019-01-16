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Леон Кремер

Пенсионерка хочет завещать квартиру Трампу. Leon Kremer #39

Пенсионерка хочет завещать квартиру Трампу. Leon Kremer #39
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Пенсионерка из Самары наняла адвоката, чтобы сделать деловое предложение президенту США. Она боится, что в случае смерти её мужа не сможет прожить на пенсию из-за возросших тарифов ЖКХ. Тарифы и налоги в России были значительно повышены с 1 января 2019 года. Суть предложения такова: Галина Дмитриевна завещает квартиру Дональду Трампу, а президент США оплачивает счета 72-летней Галины Дмитриевны за ЖКХ и вывоз мусора. Также поговорим о росте цен и новом опросе Левада-центра, по даным которого 53% респондентов высказались за отставку правительства Дмитрия Медведева.

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