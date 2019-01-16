Россия депортировала украинскую журналистку, выступавшую за "ДНР"

Россия депортировала украинскую журналистку Елену Бойко, выступавшую на российском телевидении с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов "ДНР". Об этом сообщает сайт телеканала "Россия-24". Преображенский суд Москвы признал её виновной в нарушении правил пребывания на территории страны. Она утверждает, что на Украине ей может грозить политическое преследование.

В декабре Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение о выдворении за пределы Российской Федерации. До решения о депортации Бойко регулярно участвовала в российских ток-шоу, комментируя ситуацию на Украине.

Журналистка обращалась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако её было отказано. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов отправлял запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о депортации Бойко, утверждая, что её "может ожидать там расправа". Вечером 15 января она была посажена на поезд Москва-Харьков.

Бойко попыталась обратиться с заявлением о политическом убежище в пункт пограничного пропуска на границе с Украиной, однако пограничники его не приняли. Сейчас она покинула территорию страны и находится у украинских пограничников, рассказала она изданию PolitRussia.

На Украине Бойко подозревают в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и Государственной измене, утверждает портал "Левый берег". Журналистка включена в информационную базу украинского сайта "Миротворец".