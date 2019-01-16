Один из крупнейших производителей водки задержан в Москве

Генеральный директор Алкогольной сибирской группы, одного из крупнейших производителей водки в России, задержан в Москве, сообщает РБК.

Игоря Савельева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он был задержан в офисе на Пресненской набережной, однако в АСГ утверждают, что произошедшее не связано с бизнесом возглавляемой им компании и она работает в штатном режиме.

Сообщается, что пока Савельев задержан на 48 часов. Его обязанности в АСГ временно исполняет финансовый директор Елена Тябутова.

Игорь Савельев возглавил Алкогольную сибирскую группу в октябре 2015 года. Уже спустя два года компания заняла 4-е место среди крупнейших производителей водки в России. У АСГ есть два своих завода - в Омске и подмосковной Рузе. Суммарный объём их производства за 11 месяцев 2018 года составил более 50 миллионов литров крепкого алкоголя. В частности, АСГ выпускает продукцию под марками "Пять озер", "Хаски", "Сиббитер" и "Кедровица".