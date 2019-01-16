Депортированную из России журналистку арестовали в Харькове

Суд в Харькове арестовал, депортированную из России украинскую журналистку Елену Бойко, которая выступала на российском телевидение в поддержку сепаратистов "ДНР". Её собираются транспортировать во Львов, где её ждут сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката журналистки.

На пограничном пункте Бойко пыталась написать заявление о предоставлении политического убежища, однако его не приняли.

В декабре Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении правил пребывания на территории страны, оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение о выдворении за пределы Российской Федерации. До решения о депортации Бойко регулярно участвовала в российских ток-шоу, комментируя ситуацию на Украине. Журналистка утверждает, что в случае депортации её могут преследовать по политическим мотивам.

На Украине Бойко подозревают в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, утверждает портал "Левый берег". Журналистка включена в информационную базу украинского сайта "Миротворец"