В Амурске завели дело о клевете из-за видео с похорон "авторитета"

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете после сообщений об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета в городе Амурске.

В сообщении пресс-службы управления утверждается, что в информации СМИ и в сети интернет о том, что в похоронной процессии участвовали работники полиции и прокуратуры, содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Сейчас по делу проводятся следственные действия.

14 января суд в Амурске арестовал на 10 суток Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета. Блогера обвинили в том, что он управлял автомобилем, будучи лишённым прав. До этого его трижды вызывали на допрос. При этом Торопцев не является автором ролика, в котором в церемонии прощания с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба, принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб.

В региональном управлении МВД тогда заявили, что начальник полиции Амурска не присутствовал на похоронах Зарубина. Тем не менее, была назначена служебная проверка. В ведомстве сообщили, что будут решать вопрос о защите чести и достоинства в суде.