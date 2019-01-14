Суд арестовал блогера, выложившего видео похорон "авторитета"

Суд в городе Амурске Хабаровского края арестовал на 10 суток задержанного накануне блогера Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета. Об этом Топорцев сообщил "МБХ медиа".

Блогера обвинили в управлении транспортным средством водителем, лишенным прав. Топорцев заявил, что будет продолжать объявленную ранее голодовку, пока от него "не отстанут с этой историей о похоронах" и не вернут водительские права.

Торопцев не является автором ролика, в котором в церемонии прощания с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба, принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли. Впервые он был опубликован в Twitter на странице "Распад и неуважение".​

В региональном управлении МВД заявили, что начальник полиции Амурска не присутствовал на похоронах Зарубина. Тем не менее, была назначена служебная проверка. В ведомстве сообщили, что оценят репутационный вред, который был нанесен органам внутренних дел, после чего будут решать вопрос о защите чести и достоинства в суде.

12 января знакомый блогера сообщил "Сибирь.Реалиям", что Торопцева остановили сотрудники ГИБДД и задержали его, заявив, что его водительские права недействительны.В знак протеста Топорцев объявил голодовку. Вскоре блогера отпустили из полиции, как он считает, из-за большого общественного резонанса. Однако позже вновь задержали.

Ранее Торопцев рассказал, что его трижды вызывали на допросы.