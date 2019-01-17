Ирландские дипломаты посетили Пола Уилана в СИЗО "Лефортово"

Представители посольства Ирландии в России посетили находящегося в московском следственном изоляторе "Лефортово" бывшего американского морского пехотинца, обладателя четырёх гражданств Пола Уилана. Российские власти задержали его 28 декабря по подозрению в шпионаже.

Из официального сообщения, опубликованного братом Пола Уилана, Дэвидом, стало известно, что ирландские дипломаты сочли условия, в которых находится заключенный, "хорошими". В четверг Уилана посетят представители американского правительства. 2 января с ним уже встречался посол США в России.

В России Полу Уилану грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Москва при этом так и не раскрыла обстоятельства преступлений, в которыхего обвиняют. Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США вину не признаёт. Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии.

В последние годы он работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию. Однако он отверг возможность его работы на разведку.​

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США: Виктора Бута и Марию Бутину. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту возможность.