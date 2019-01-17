Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

Белорусскую модель Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и тренера по "личностному развитию", гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, а также еще пять человек, осуждённых в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из страны.

Семь человек были депортированы из Таиланда регулярным рейсом, вылетевшим в Москву, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин. По прилёте граждан Белоруссии, в том числе Вашукевич, отправят в Минск.

Согласно данным он-лайн табло аэропорта Шереметьева, самолёт "Аэрофлота" из Бангкогка прибывает в Москву в 16.15.

По данным издания The Bell, Рыбка и Лесли будут стремиться избежать того, чтобы попасть в Белоруссию или Россию, гражданами которых они являются.

15 января суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку по делу о незаконной организации услуг сексуального характера. Оба подсудимых признали вину, хотя ранее заявляли о своей невиновности. По тайским законам признание вины возможно на любой стадии процесса и позволяет суду сократить срок наказания вдвое.

Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года. Поводом для этого стало проведение ими секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, но в итоге по этой статье оправдали. Позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.