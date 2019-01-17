Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

Белорусскую модель Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и тренера по "личностному развитию", гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, а также еще пять человек, осуждённых в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из страны.
Семь человек были депортированы из Таиланда регулярным рейсом, вылетевшим в Москву, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин. По прилёте граждан Белоруссии, в том числе Вашукевич, отправят в Минск.
Согласно данным он-лайн табло аэропорта Шереметьева, самолёт "Аэрофлота" из Бангкогка прибывает в Москву в 16.15.
По данным издания The Bell, Рыбка и Лесли будут стремиться избежать того, чтобы попасть в Белоруссию или Россию, гражданами которых они являются.
15 января суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку по делу о незаконной организации услуг сексуального характера. Оба подсудимых признали вину, хотя ранее заявляли о своей невиновности. По тайским законам признание вины возможно на любой стадии процесса и позволяет суду сократить срок наказания вдвое.
Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года. Поводом для этого стало проведение ими секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, но в итоге по этой статье оправдали. Позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.
- До поездки в Таиланд Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из девушек, находившихся на яхте – Насти Рыбки.
- Навальный обвинил Приходько в коррупции. Кроме того, Навальный утверждал, что Дерипаска, в прошлом работавший с экс-начальником штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, обсуждал с Приходько на своей яхте вмешательство в президентские выборы в США. Позднее Рыбка заявила, что у неё есть 18 часов аудио- и видеозаписей, доказывающих факты из расследования Навального, и даже предложила их ФБР в обмен на предоставление ей и Лесли политического убежища в США. Однако американские власти не отреагировали на её просьбу.
- Олег Дерипаска полностью отрицал информацию из расследования ФБК и подал в суд на Рыбку и Лесли за нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей.
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