Львовский окружной административный суд отменил постановление депутатов областного совета о запрете так называемого российского культурного продукта на территории Львовской области. Об этом сообщили в своём фейсбуке журналист Сергей Иванов-Малявин, обратившийся с иском об отмене постановления и издание "Главред" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории Львовской области был введён депутатами в сентябре 2018 года. За него проголосовали 57 депутатов. Мораторий должен был действовать до прекращения оккупации Россией территории Украины, сообщало агентство "Зик".

На практике такое ограничение должно было снизить число публичных исполнений деятелей российской культуры, в первую очередь, музыкантов. Вводились ли за нарушение моратория какие-либо санкции — не сообщалось.

В декабре аналогичный запрет приняли на территории Ивано-Франковской области местные депутаты. Автор проекта народный депутат Игорь Дебенко подчеркнул, что это решение носит рекомендательный характер. "Будем просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора", — пояснил политик, и добавил, что "русскоязычным продуктом агрессора" следует считать песни, фильмы и музыку, которая производится российскими гражданами и компаниями. Такие же запреты вводились в Житомирской и Тернопольской областях.

Против запрета продуктов российской культуры в регионах выступало движение "Украинский выбор" бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука. В движении запрет посчитали неконституционным и дискриминирующим по отношению к этническим меньшинствам. Организация была одним из истцов в львовском суде.