Опрос социологов: россияне стыдятся "вечной бедности" и хамства

Россияне стыдятся бедности, неустроенности, распада СССР и грубости нравов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведённого в конце декабря.

61 процент опрошенных стыдится того, что жители России живут "в вечной бедности и неустроенности". 45 процентов испытывают чувство стыда и огорчения из-за разрушения СССР. Более трети россиян (37 процентов) заявили, что им стыдно за грубость нравов в стране, хамство и неуважение людей друг к другу. 24 процента опрошенных устыдились хронического отставания от Запада и итогов перестройки, а 21 процент - репрессий и террора 1920-1950-х годов.

9 процентов испытывают стыд из-за избрания Владимира Путина президентом.

При этом 75 процентов опрошенных считают Россию великой державой. В прошлом году этот показатель составлял 72 процента.

Говоря о гордости за страну, респонденты отмечают события из истории России. Так, победа в Великой Отечественной войне вызывает чувство гордости у 87 процентов россиян. 50 процентов гордятся освоением космоса, 40 процентов – литературой, 37 процентов - достижениями науки. Присоединение Крыма вызывает чувство гордости у 45 процентов респондентов.

Ранее "Левада-центр" опубликовал опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство россиян (57 процентов ) полагают, что действующее правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения. За отставку действующего правительства в той или иной мере высказались более половины опрошенных.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам так называемого референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины. Киев и страны Запада считают присоединение полуострова нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва называет аннексию "восстановлением исторической справедливости".