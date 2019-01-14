Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян (53 процента) высказались за отставку правительства, 40 процентов — против. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.

В ноябре 2016 года за отставку правительства выступала треть россиян.

Большинство россиян (57 процентов) считают, что правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения. 46 процентов полагают, что оно не может обеспечить людей работой, а 43 процента заявляют, что правительство не заботится о социальной защите населения.

Согласно данным опроса социологов, более трети россиян (36 процентов) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30 процентов опрошенных.

Лишь у 7 процентов россиян нет никаких претензий к деятельности правительства.

Центр экономических и политических реформ зафиксировал рост протестной активности в 2018 году в России в сравнении с предыдущим годом. Эксперты связали это в первую очередь с недовольством населения повышением пенсионного возраста – самой непопулярной реформой нынешних властей.

С января в России с 18 до 20 процентов вырос налог на добавленную стоимость, что уже привело к повышению цен на ряд товаров и услуг .