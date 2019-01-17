Манафорт и Килимник обсуждали "мирный план" для Украины

Стали известны новые подробности контактов между бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и его бизнес-партнёром, работавшим на Украине россиянином Константином Килимником, по ряду утверждений, близким к Кремлю и российским спецслужбам.
Манафорт уже был осуждён в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США, сейчас суд рассматривает второе дело против него. Килимнику заочно предъявлены обвинения по этому делу. Накануне стало известно о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил суду, что Манафорт предоставил недостоверные сведения о своих контактах с Килимником. Это один из как минимум пяти случаев, когда Манафорт, по утверждению Мюллера, солгал следствию, чем нарушил соглашение о сотрудничестве.
Радио Свобода/Радио Свободная Европа изучило документы, переданные командой Мюллера в суд. В них, в частности, содержатся сведения о контактах Манафорта с Килимником в 2016 году, когда Манафорт несколько месяцев возглавлял штаб Трампа, и даже в 2017-м, когда он уже был под следствием. Ранее такие контакты в интервью нашей медиаорганизации два года назад косвенно подтвердил сам Килимник, заявив, что он является, "возможно единственным человеком на Украине, с которым Манафорт может говорить".
Из документов следует, что Манафорт и Килимник в период со 2 августа 2016 года по март 2018-го обсуждали некую "Новую иницативу ради мира". Подробностей этой инициативы, как и самих разговоров двух подозреваемых, в документах суда нет (вернее, они скрыты от третьих лиц). Наличие такого плана, однако, подтверждает инцидент, случившийся неделю назад, когда адвокаты случайно опубликовали судебные бумаги, в которых говорилось о его существовании. Там же утверджалось, что Манафорт лично обсуждал план с Килимником на встрече с ним в Мадриде в начале 2017 года - уже после избрания Трампа президентом. Манафорт уже не был членом его команды, но, как утверждает Мюллер, поддерживал связи с её представителями.
В интервью РСЕ/РС в феврале 2017 года Килимник говорил о некой "Мариупольской инициативе", которая предусматривала возвращение экс-президента Виктора Януковича на Украину в качестве главы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Если Манафорт имеет отношение к этому плану, это может означать, что он работал над потенциально выгодной Кремлю инициативой одновременно с работой в предвыборном штабе Трампа и с российским вмешательством в выборы президента. Неясно, обсуждал ли Манафорт мирный план как частное лицо, или же обладал некими полномочиями.
- Манафорт возглавил избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в марте 2016 года, однако покинул эту должность в августе – вскоре после появления информации о том, что он нелегально получил более 12 миллионов долларов от бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.
- В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Обвинения заочно предъявлены ряду россиян, в том числе Килимнику. Никому из американцев обвинения в сговоре с Россией пока не предъявили. Президент Трамп резко критикует расследование, называя его "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
- Пол Манафорт стал первым обвиняемым по делу о вероятном иностранном вмешательстве в американские президентские выборы. Обвинения связаны с его работой на Украине и прямо не связаны с выборами. В сентябре прошлого года он пошёл на сделку со следствием. Он был осуждён по делу об уклонении от уплаты налогов.
- Где сейчас находится Килимник - неизвестно. Ранее он утверждал, что живёт попеременно в Москве и Киеве. В общении с корреспондентами Радио Свободная Европа/Радио Свобода он утверждал, что никак не связан с российскими властями и не боится расследования Мюллера.
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