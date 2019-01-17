Манафорт и Килимник обсуждали "мирный план" для Украины

Стали известны новые подробности контактов между бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и его бизнес-партнёром, работавшим на Украине россиянином Константином Килимником, по ряду утверждений, близким к Кремлю и российским спецслужбам.

Манафорт уже был осуждён в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США, сейчас суд рассматривает второе дело против него. Килимнику заочно предъявлены обвинения по этому делу. Накануне стало известно о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил суду, что Манафорт предоставил недостоверные сведения о своих контактах с Килимником. Это один из как минимум пяти случаев, когда Манафорт, по утверждению Мюллера, солгал следствию, чем нарушил соглашение о сотрудничестве. ​

Радио Свобода/Радио Свободная Европа изучило документы, переданные командой Мюллера в суд. В них, в частности, содержатся сведения о контактах Манафорта с Килимником в 2016 году, когда Манафорт несколько месяцев возглавлял штаб Трампа, и даже в 2017-м, когда он уже был под следствием. Ранее такие контакты в интервью нашей медиаорганизации два года назад косвенно подтвердил сам Килимник, заявив, что он является, "возможно единственным человеком на Украине, с которым Манафорт может говорить".

Из документов следует, что Манафорт и Килимник в период со 2 августа 2016 года по март 2018-го обсуждали некую "Новую иницативу ради мира". Подробностей этой инициативы, как и самих разговоров двух подозреваемых, в документах суда нет (вернее, они скрыты от третьих лиц). Наличие такого плана, однако, подтверждает инцидент, случившийся неделю назад, когда адвокаты случайно опубликовали судебные бумаги, в которых говорилось о его существовании. Там же утверджалось, что Манафорт лично обсуждал план с Килимником на встрече с ним в Мадриде в начале 2017 года - уже после избрания Трампа президентом. Манафорт уже не был членом его команды, но, как утверждает Мюллер, поддерживал связи с её представителями.

В интервью РСЕ/РС в феврале 2017 года Килимник говорил о некой "Мариупольской инициативе"​, которая предусматривала возвращение экс-президента Виктора Януковича на Украину в качестве главы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Если Манафорт имеет отношение к этому плану, это может означать, что он работал над потенциально выгодной Кремлю инициативой одновременно с работой в предвыборном штабе Трампа и с российским вмешательством в выборы президента. Неясно, обсуждал ли Манафорт мирный план как частное лицо, или же обладал некими полномочиями.