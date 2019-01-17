От блокировки Telegram в России пострадал "умный" водонагреватель

Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram привели к нарушению работы водонагревателей, которыми можно управлять по Wi-Fi. Об этом написали представители компании Ariston в ответ на жалобы клиентов в сервисе Яндекс.Маркет.

На этой неделе сразу под несколькими отзывами о неработающем мобильном приложении для управления так называемым "умным бойлером" появились одинаковые ответы с подписью "команды Arison". В них сказано, что некоторые IP-адреса Amazon, которые используются компанией Ariston, были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры от 16 апреля минувшего года, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram.

Один из покупателей выложил скриншоты переписки с Ariston на портале Pikabu, написав "Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!"