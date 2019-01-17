От блокировки Telegram в России пострадал "умный" водонагреватель

Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram привели к нарушению работы водонагревателей, которыми можно управлять по Wi-Fi. Об этом написали представители компании Ariston в ответ на жалобы клиентов в сервисе Яндекс.Маркет.
На этой неделе сразу под несколькими отзывами о неработающем мобильном приложении для управления так называемым "умным бойлером" появились одинаковые ответы с подписью "команды Arison". В них сказано, что некоторые IP-адреса Amazon, которые используются компанией Ariston, были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры от 16 апреля минувшего года, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram.
Один из покупателей выложил скриншоты переписки с Ariston на портале Pikabu, написав "Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!"
- 13 апреля суд в Москве вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
- Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов, а пользователи множества популярных приложений столкнулись с их некорректной работой.
- Сам Telegram продолжает работать.
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