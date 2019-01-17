На митинге в Бишкеке задержали более 20 человек

Полиция в Бишкеке задержала более 20 человек на митинге против растущего влияния Китая в регионе.

Несколько сотен человек собрались утром, 17 января, в центре столицы Киргизии. Протестующие требовали сократить выдачу разрешений на работу гражданам Китая и даже запретить вступать с ними в браки. Когда участники акции двинулись в сторону правительственных зданий, полиция начала задержания.

В МИД Киргизии заявили, что все граждане Китая проживают на законных основаниях. Власти утверждают, что прирост рабочей силы из КНР составляет не более тысячи человек за последние два года.

Последнее время в Киргизии растут антикитайские настроения. Они усилились после сообщений о так называемых лагерях политического перевоспитания в китайском Синцьзяне. Утверждается, что вместе с другими мусульманами туда попадают этнические киргизы.

Информация о специальных заведениях для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая появилась в 2017 году. По данным ООН без суда в них содержится около одного миллиона человек.

В сентябре 2018 года международная организация Human Rights Watch опубликовала специальный доклад о положении мусульманского населения Синьцзяна. По данным правозащитников, под видом борьбы с экстремизмом мусульмане подвергаются политической обработке. Власти ограничивают их право на свободу вероисповедания. Среди столкнувшихся с давлением – этнические уйгуры, казахи, киргызы, татары и другие национальные меньшинства.

Пекин информацию о притеснении мусульманского населения отвергает.