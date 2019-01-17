Супруг королевы Великобритании попал в аварию

Муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в автомобильную аварию с участием другой машины в графстве Норфорк. Герцог не пострадал. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По данным Би-би-си, принц Филипп находился за рулём Range Rover. Автомобиль в результате аварии перевернулся. Британские власти утверждают, что два участника аварии из другой машины получили лёгкие травмы. Им оказали медицинскую помощь.

После происшествия герцог вернулся в поместье Сандрингем, частную загородную резиденцию королевы Елизавете в Норфолке.

Принцу Филиппу 97 лет. Весной 2017 года Букингемский дворец объявил, что герцог решил отойти от публичной деятельности и не будет сопровождать королеву на официальных мероприятиях. В ноябре 2017 года Елизавета II и принц Филипп отметили 70-ю годовщину свадьбы.