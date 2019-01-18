Трамп отменил поездку всей делегации США на форум в Давосе

Президент Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за продолжающегося в США "шатдауна" – приостановки работы правительства. Об этом сообщила на пресс-конференции представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Из уважения к 800 000 замечательных американских рабочих, которые не получают заработную плату и, чтобы его сотрудники могли оказывать ему необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку всей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе", – говорится в заявлении Сандерса.

Американскую делегацию на форуме – после отказа самого Трампа от поездки из-за "шатдауна" в начале января – должны были возглавить министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Однако сегодня стало известно, что Трамп решил отменить поездку всех американских чиновников в Швейцарию.

Начавшийся 22 декабря "шатдаун" затронул около 800 тыс. госслужащих и уже стал самым долгим в истории США. Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения на южной границе более пяти миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства.

Согласно данным социологов, сейчас Трампа поддерживают 39 процентов жителей США, в то время как 53 процента американцев не одобряют его действия. В декабре 2017 года политику президента одобряли 42 процента респондентов, 49 процентов с Трампом не соглашались.